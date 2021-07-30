Омбудсмен ДНР Дарья Морозова – о провокациях ВСУ: За время перемирия погибли 68 военнослужащих ДНР и 5 мирных жителей

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины увеличили обстрелы городов и сел Донбасса.

- Помимо Донецка и Горловки, в последнее время мы наблюдаем эскалацию на мариупольском направлении, где ранее, напротив, фиксировалось снижение напряженности. Так, 28 июля массированному минометному обстрелу со стороны украинских военных подверглась Новая Марьевка в Тельмановском районе. В результате трое защитников Республики погибли, еще один тяжело ранен, - сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

Особенно цинично выглядят заявления украинской стороны о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня.

- С 27 июля 2020 года в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих ДНР и 5 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника Республики и 15 гражданских лиц, - добавила Дарья Васильевна.

Уполномоченный по правам человека в ДНР уверена, что сложившаяся ситуация требует незамедлительной и объективной правовой оценки со стороны международных правозащитных органов. Принципиальная позиция международного сообщества может стать основой справедливого правосудия.

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