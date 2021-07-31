Чем «отличился» в Донбассе новый командующий ООС Павлюк

После разгрома в 2014-м бригады Павлюку дали генерал-майора и убрали от войны подальше. Фото: МОУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля на «торжествах» по случаю семилетия «освобождения» Авдеевки представил личному составу нового командующего операцией объединенных сил (ООС) Александра Павлюка.

– Это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в остальных «временно оккупированных» городах и селах на востоке нашей страны, - заявил украинский гарант.

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «КП», чем «отличился» этот генерал, сменивший Владимира Кравченко.

- Это первый из укронацистских комбригов, разгромленных в Донбассе. Летом 2014 года Александр Павлюк командовал 24-й механизированной бригадой, которая пыталась отрезать Луганск от границы с Россией. Это его бандиты расстреливали мирных жителей на Изваринской трассе. Его упыри убили смену шахтеров в Червонопартизанске. Но в конечном итоге все они получили свое под Зеленопольем. Там были разгромлены основные силы 24-й бригады, - отметил Виталий Киселев. - И вот теперь Павлюк возвращается в Донбасс. Наверняка жаждет реванша.

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