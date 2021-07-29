Названы фамилии погибших 28 июля защитников ДНР

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Александр КОЦ

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня назвали фамилии погибших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины 28 июля военнослужащих ДНР.

- Вчера днем в результате этих обстрелов погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР: старший лейтенант Кит А.С., 1981 года рождения; ефрейтор Платов В.Ю., 1972 года рождения.; рядовой Пефтиев В.В., 1979 года рождения. Еще один военнослужащий 1993 года рождения получил тяжелые множественные осколочные ранения, - говорится в заявлении СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК выразили глубокие соболезнования всем родным и близким погибших героев Республики.

- С каждым днем, представители власти и военного командования Украины совершают все больше вопиющих преступлений, не скрывая того факта, что они открывают огонь по защитникам Республики, - сказали в Представительстве.

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