Могут ли подешеветь овощи и фрукты в ДНР

Денис Пушилин (справа) осматривает урожай в хозяйстве "Прогресс". ФОТО: Официальный сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что в ситуации с ценами виновны торговцы-посредники. Он привел в пример куриные яйца, «накрутка» по которым достигает 80 процентов.

- Мы видим, что не учтены интересы жителей Республики. Ситуацию надо менять, – подчеркнул Глава государства на расширенном совещании.

Выходы найдены такие: проводить больше ярмарок местных сельхозпроизводителей. Там всегда очереди, но и цены пониже.

Будет разрешена оптовая торговля овощами и фруктами в специальном месте прямо на поле.

В магазинах введут особые зоны для продукции «сделано в ДНР».

Фермерам выделят льготные места на рынках.

На базе горловского предприятия «Стирол» обещают наладить выпуск фосфатных удобрений.

Запустят производство систем капельного орошения, а на российскую продукцию для экономного полива отменят таможенную пошлину.

Чиновники говорят, что эти меры дадут результат уже в следующем году.

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