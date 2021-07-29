Могут ли подешеветь овощи и фрукты в ДНР

Денис Пушилин (справа) осматривает урожай в хозяйстве "Прогресс". ФОТО: Официальный сайт Главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что в ситуации с ценами виновны торговцы-посредники. Он привел в пример куриные яйца, «накрутка» по которым достигает 80 процентов.
- Мы видим, что не учтены интересы жителей Республики. Ситуацию надо менять, – подчеркнул Глава государства на расширенном совещании.
Выходы найдены такие: проводить больше ярмарок местных сельхозпроизводителей. Там всегда очереди, но и цены пониже.
Будет разрешена оптовая торговля овощами и фруктами в специальном месте прямо на поле.
В магазинах введут особые зоны для продукции «сделано в ДНР».
Фермерам выделят льготные места на рынках.
На базе горловского предприятия «Стирол» обещают наладить выпуск фосфатных удобрений.
Запустят производство систем капельного орошения, а на российскую продукцию для экономного полива отменят таможенную пошлину.
Чиновники говорят, что эти меры дадут результат уже в следующем году.
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