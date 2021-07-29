Кому в Республике запрещено усыновлять детей

Даже здоровым родителям взять в семью малыша непросто. ФОТО: Архив "КП"

Такое постановление 28 июля подписал врио председателя правительства Владимир Пашков. Согласно документу, кандидат в усыновители или опекуны не сможет усыновить или удочерить, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии серьезных заболеваний.

Среди них туберкулез легких, инфекционные заболевания, болезни, вызванные ВИЧ, злокачественные онкологические заболевания, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм, болезнь Альцгеймера и другие.

Несмотря на войну, которая длится восьмой год, в Республике многие пары мечтают взять в семью сироту. Но сделать это крайне сложно даже здоровым супругам. Перечень документов огромен, хождение по инстанциям – бесконечно. Все это объясняется властями, что вопрос усыновления поставлен под строгий контроль государства.

- Мы уже год хотим усыновить Мишку из интерната, - говорит Марина. - И муж, и я абсолютно здоровы! Но сделать это крайне сложно! Так было и до войны. Но сейчас стало еще сложнее. Казалось бы, уже все собрали, но чиновники находят все новые и новые изъяны в документах. А впереди еще суд! Потому что только суд по месту жительства ребенка принимает решение о его усыновлении.

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