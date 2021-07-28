Уникальный музей моллюсков ждет вас в Зуевке: Древние мобилки, костяные боксерские перчатки и коварные Штирлицы подводного мира

Елена Зубкова не только проводит сама экскурсии, но и обучает этому учащихся этой школы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Зуевка – поселок, раскинувшийся на пологих берегах реки Крынки, с населением в три тысячи человек – не перестает удивлять своим разнообразием. Кажется, природа здесь сосредоточила все, чтобы никого не оставить равнодушным. Скалодром, раздольные степи, река Нижняя Крынка, рядом три крупных водохранилища, березовые и хвойные рощи. Ежегодно здесь собираются альпинисты, любители парапланов и байдарок, участники ралли, реконструкторы и просто туристы.

Но Зуевка тем и прекрасна, что здесь найдут развлечения не только любители экстремального отдыха и пешего туризма. Недавно мы уже рассказывали про Дом живых ремесел в Зуевке, где можно увидеть прялки прошлого века и даже принять участие в мастер-классе по ткацкому делу, послушать игру на гуслях и варгане.

Коллекция весом в пять тонн

Но оказалось, это не единственное интересное место в Зуевке. В местной школе № 11 располагается уникальнейший Музей раковин моллюсков «Жемчужина», в котором собраны более 1,5 тысяч экземпляров из всех уголков земного шара. Коллекция эта весом почти в пять тонн волею судьбы оказалась в Донбассе.

Эту коллекцию Андрей Шклярук собирал 35 лет и здесь собраны самые интересные экземпляры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Принадлежит она путешественнику и коллекционеру Андрею Шкляруку, который собирал ее 35 лет. Он – одессит. В 13 лет ему подарили раковину моллюска и вот с нее все и началось. Еще ребенком он изучал все, что находил о моллюсках, читал множество специальной литературы о них и встречался с коллекционерами. А когда стал взрослым, то немало путешествовал и из всех своих путешествий привозил раковины моллюсков, - рассказывает начальник отдела рекреации экологического просвещения Ландшафтно-рекреационного парка «Зуевский» Елена Зубкова. – Когда попадались одинаковые виды, он их обменивал и так коллекция росла. Еще до войны он привез продемонстрировать ее в Донбасс. У дончан она пользовалась огромной популярностью. Андрей Николаевич выставлял ее и в ландшафтном парке «Зуевский», где ему так понравилось, что он остался тут надолго и даже стал сотрудником ландшафтного парка. Проработал он у нас восемь лет.

Все это окрашено исключительно природой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Война лишила музей самого крупного экземпляра

А потом началась война. Андрей Николаевич уехал к семье в Одессу, а коллекцию решил оставить в Зуевке.

- Для любого коллекционера важно, чтобы дело его было живо, экспозиция не должна быть мертвым грузом. Мы проводим экскурсии, рассказываем людям о создателе этой уникальной коллекции и охраняем каждый ее экземпляр, - рассказывает Елена. – В 2014 году сотрудники парка спасали коллекцию наравне со своим имуществом. Каждую раковину бережно оборачивали в бумагу и вывозили. Не удалось сохранить только раковину тридакны, которую вывезти не удалось из-за ее размеров. Одна створка занимала у нас два выставочных стола и весила полтора центнера, поднять ее можно было только втроем, поэтому она оставалась в помещении музея. Кто-то выкрал ее, а поиски, увы, так и не дали результатов.

Все это окрашено исключительно природой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Моллюски-рекордсмены

- Моллюски появились на Земле более 600 млн лет назад, и они занимали второе место в мире по численности среди живых организмов, - начинает экскурсию Елена. - Самые древние, которые сохранились до наших дней, это хитоны, наутилусы и аргонавты. Наутилусы появились задолго до папоротников и хвощей, сформировавших позже каменный уголь, и даже умудрились попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса. По образу и подобию строения раковин Наутилуса было создано 29 технических изобретений: лопасти вентилятора, турбокомпрессоры, балластные отсеки подводных лодок, лопасти гидроэлектростанций и многое другое.

А самым ругаемым моллюском на Земле по праву являются мурексы. Их матерная слава на всех континентах проложила им прямую дорогу в Книгу рекордов Гиннесса. В чем же они так провинились? Все дело в том, что острые и длинные шипы их панцирей наносят огромный вред рыболовецкому хозяйству. Если такой моллюск попал в сети, то распутать их становится совершенно невозможно. Но мало того, мурекс портит абсолютно всю рыбу, находящуюся в сети, не довольствуясь одной-двумя рыбешками, а надгрызая весь улов. Что называется – не съем, так понадкусываю.

Эту коллекцию Андрей Шклярук собирал 35 лет и здесь собраны самые интересные экземпляры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Впрочем, в древности железы этого моллюска использовались как красители, так как содержат соли металлов. При окислении на суше, они дают красители всех цветов радуги. Красители эти использовались для одежды королей и императоров и стоили баснословно дорого – один грамм краски приравнивался к 12 тысячам долларов! А чтобы выкрасить одну мантию требовалось не меньше 15 тысяч ракушек и трое суток работы - рабы ныряли за ними на дно океана, часто гибли при этом. Пигмент же был недолговечен – от 40 минут до часа.

Эту коллекцию Андрей Шклярук собирал 35 лет и здесь собраны самые интересные экземпляры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Казалось бы, так за что платить огромные деньги? А дело тут вовсе не в целесообразности, - рассказывает Елена. – Вот представьте, правитель собрал народ, вещает и вдруг на глазах у всех цвет его одеяния меняется. Для простых людей это было чудо, доказательство всемогущества власти, а значит и править таким народом было просто.

Удостоились чести попасть в Книгу рекордов и хитоны, как самые глазастые существа на Земле, у них 11 тысяч глаз. А полевой слизень с его семью тысячами зубов в несколько рядов, удостоился чести быть самым зубастым существом нашей планеты и вдохновил человека на создание ножовочного полотна и роторных ковшей.

Самая стойкая в мире валюта

Также раковины моллюсков являлись самой первой валютой на островах. На Мальдивах ввели первые цены на товар, а расплачивались ракушками. Была своя мелочь - ципрея и своя крупная валюта – большие и редкие раковины, на которые можно было выменять горсть драгоценных камней. Кстати, они остаются валютой до сих пор в некоторых островных государствах.

Древняя валюта Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Были мелкие раковины, из которых создавались ювелирные украшения – бусы, браслеты и в таком виде обменивались на разные товары.

А позже все эти деньги вытеснили каури – крупные раковины, которые использовались в виде валюты в Китае, Индии, Африке, на Аравийском полуострове. Символично, что сами каури – хищники, питающиеся мягкотелыми существами, живущими на скалах. Вот такая хищническая природа древней валюты!

Не менее удивительны раковины черных пинов. Именно внутри них зарождается черный жемчуг, который ценится куда дороже белого, ведь на 100 тысяч раковин можно найти только одну черную жемчужину, тогда как белый жемчуг формируется в моллюсках пучками.

Так растет жемчуг Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Такую посуду не разобьешь на счастье

Издревле раковины моллюсков активно использовались в быту.

Одна нить из панциря васаруса волосатуса, высушенная на солнце, выдерживает вес в 20 кг, поэтому из этих нитей в древности шили одежду, которая не рвалась, не мялась, практически не изнашивалась и передавалась из поколения в поколение. Как бы опечалились мануфактурщики Китая, войди эта нить в повседневный обиход! Однако, производство ее было недешевым.

Из нитей этого моллюска создавалась самая прочная одежда, сноса которой не было. Наверное, производители дешевого ширпотреба не слишком бы обрадовались такому конкуренту Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А балянусы вполне заменяли древним хозяйкам наши бокалы и чашки, а также шкатулки и вазы. Цимбиумы и кассисы использовались в качестве тазов, кастрюль, их маленькие экземпляры использовали в качестве ложки. А огромные кассисы, которые достигали размеров пивных бочонков, служили древними термосами. Вода в них не нагревалась в течение двух недель даже под палящим солнцем.

Вот, что было на кухнях хозяек в древности Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Были моллюски, которые использовались в качестве боксерских перчаток. Можно представить какой силы был удар в такой костяной раковине, которая была очень удобна для надевания на кулак! Впрочем, удары в лицо в ней были запрещены, ибо сразу же приводили к инвалидности, а значит лишали захватывающего зрелища.

Прожорливые оккупанты

А есть ракушки, которых за их агрессивный нрав прозвали морскими колорадскими жуками, это известные нам всем рапаны. Их можно встретить повсеместно, при этом, мало кому известно, что они - не местные жители, много лет назад они были завезены из Японии в Черное и Азовское моря на днищах кораблей. Именно они – причина того, что портится вода в морях. Прожорливость рапанов удивительна, ведь ежедневно они пожирают в три раза больше массы своего тела! А с плодовитостью до 600 тысяч икринок в год вымирание им точно не грозит. Рапаны – те еще гурманы и в меню у них не только устрицы, мидии, но и двухстворчатые моллюски, которые очищают воды наших морей. При этом, врагов у рапанов практически нет.

Верхние полки представлены рапанами. Умеем мы то амброзию завезти, то колорадского жука, то моллюсков-истребителей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Экологи давно бьют тревогу и предлагают открыть массовое производство из мяса и панциря рапанов.

Сплошное коварство

Человеку не стоит относиться к моллюскам со снисходительным превосходством, мол, подумаешь – безмозглая тварь, ведь их хитрости и изобретательности можно только позавидовать. Например, морская арфа охотится с помощью ноги, то, что мы часто называем хвостом. Она отбрасывает эту ногу в качестве приманки и пока враг занят ее поеданием, прикидывает – по силам ли ей сразиться с пожирателем конечности или лучше скрыться, пока не поздно. А за сутки нога отрастает заново, поэтому ее снова не жаль использовать в качестве приманки.

- А вот ксенофора, которая умеет распознавать всех существ, плывущих в радиусе двух километров и посылать им своими железами запахи, которые свойственны врагам этих существ. Это существо, не имеющее мозга! Тут даже Штирлиц позавидовал бы, - рассказывает Елена. – Поэтому врагов у нее нет.

Отличаются невероятным коварством прекрасные конусы. Их красота так и манит взять раковину в руки, что может окончиться смертельно.

Коварные конусы с виду совсем безобидны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Заметьте, все ядовитое в природе часто очень красиво, чем и манит нас. Конусы обездвиживают жертву сильнейшим ядом, который впрыскивают с помощью хоботка. Через две минуты наступает смерть от парализации дыхательной мускулатуры. Причем размеры жертвы не имеют значения, неважно, акула, слон или человек, яд действует на всех, - рассказывает наш экскурсовод. – Укус морковного конуса, который не отличается затейливостью узоров своих собратьев, вызывает боль во всем теле, превышающую по интенсивности зубную в 12 раз! Боль держится двое суток, и жертва, если выживает, просто сходит с ума. Поэтому всех туристов предупреждаем не брать в руки неизвестные красивые создания. А ученые используют их нейротоксины для создания медицинских препаратов.

Природные архитекторы и инженеры

Панцирь плакуны плаценты использовался в древности для изготовления стекол, хотя прозрачностью те не слишком отличались. Они и до сих пор используются для изготовления витражей в строительстве уникальных сооружений.

Вообще человек не стеснялся вовсю плагиатить у природы.

Турителла дубликата формой своего панциря вдохновила Архимеда на создание винта. Это оттуда берут свое начало известные всем нам сверла, болты, саморезы и ножи мясорубки.

А панцирь архитектоника сделал семью из Японии миллионерами. 4-х летний мальчик нашел раковину моллюска на побережье океана, принес отцу и попросил сделать такой же домик. Отец забыл о просьбе, а вскоре в Японии был объявлен конкурс на создание многоэтажного автопарка, отец в точности, ничего не выдумывая, перенес строение этой раковины на бумагу и выиграл конкурс. Здание прошло испытания на прочность, выдержало 10-бальное экспериментальное землетрясение, 6-кратную перегрузку по весу и принесло миллионы его проектировщику.

А по образу и подобию турхаса создано здание Сиднейского оперного театра, акустика в нем просто потрясающая и выступать там считают за честь лучшие певцы мира.

Эту коллекцию Андрей Шклярук собирал 35 лет и здесь собраны самые интересные экземпляры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Древняя мобилка

Есть в коллекции и древние музыкальные инструменты – это рог тритона. Он часто изображается в руках морских божеств, как символ власти.

- Легенда рассказывает, что у Зевса был внебрачный сын Пан. Он не блистал красотой, а конечности его были увенчаны копытцами, над чем очень потешались все лесные жители. Зевс узнал об этом и подарил сыну вот этот рог. Пан пришел в чащу леса и дунул в него, от этого звука все в ужасе разбежались. Отсюда и пошло выражение «панический ужас». Использовался рог тритона и рыбаками, для которых он служил древней мобилкой. Когда рыбаки попадали в шторм, именно так они подавали сигнал бедствия. Даже в 10-бальный шторм звук этой раковины был слышен на расстоянии 7 км. У нас некоторые экскурсанты умеют такой звук издать с помощью этого рога, что потолок дрожит, - признается наш экскурсовод.

Издать звук из рога тритона не так просто, как кажется Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Некоторые экземпляры есть только в Америке и Австралии

В коллекции потрясают радужность окрасок и перламутровое сияние панцирей моллюсков. Многие из них используются в ювелирной промышленности. Оказывается, все это - первозданная красота.

- Создатель этой коллекции рассказывал нам, что в подготовке раковин не использовал ничего, кроме проточной воды и щеток. Никаких моющих средств, лака или красок он не применял. Все, что вы видите, создано исключительно природой и абсолютно самодостаточно, - говорит Елена. - Есть тут очень редкие экземпляры, например, моллюск, прозванный лопатой, который живет в грунте на глубине больше 7 метров, куда он забуривается в поисках пищи. В мире в коллекциях их всего шесть - одна такая есть в Австралии, четыре экземпляра - в Америке и одна - у нас в Зуевке.

Изделия из раковин моллюсков Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наверное, мы достаточно убедили вас, что посетить этот музей просто необходимо.

А попасть туда можно по предварительной записи по телефону: +38 071 450 69 55

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