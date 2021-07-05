Древние рукотканные узоры и Цой на гуслях: Настоящий портал в прошлое открывается в Доме живых ремесел в Зуевке

Валерий и Светлана Чемерис не только смогли сохранить традиции предков, но и готовы свои знания передать другим Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Бескрайнее небо, густые рощи, под кронами которых даже в жаркий день царит прохлада, скалы в лишайниках, отвесно уходящие в реку Крынку, заводи с поваленными корягами, которые словно созданы для русалок и водяных, степь, напоенная ароматами душицы, чабреца, ромашки, шалфея, замешанных на вольном ветре – все это и есть Зуевка.

Кроме фантастических природных красот, в ней немало таинственного. Чего только стоит разрушенный пионерский лагерь «Спутник»?! Возможно, в нем до сих пор в глухую полночь бродит душа неприкаянного пионера с горном, отставшего от своего отряда и все не может найти ни товарищей, ни корпусов. А подвалы помещиков Иловайских, которые словно из Средневековья? Какое славное эхо там гуляет! Но вот о том, что эти же помещики Иловайские в XIX веке выменяли десять крестьянских семей из Курской и Саратовской губерний на свору русских борзых и поселили их в Зуевке – это и для меня новость.

Семьи крестьян были обменены на свору борзых

Самое удивительное – до сих пор живы предки тех крестьян, которые смогли сохранить живыми традиции и ремесла тех лет. Одни из таких – это семья Светланы и Валерия Чемерис. Именно 47-летняя Светлана - правнучка тех привезенных из Саратова крестьян.

- Екатерине II очень уж понравились охотничьи собаки пана Иловайского и вот она обменяла их на своих крепостных крестьян. У нас даже улица, где они поселились в Зуевке, носила название Русской. Это уж потом ее переименовали в улицу Калинина, - рассказывает Светлана. – Прабабушку мою засватали в 14 лет и забрали в дом будущей свекрови, где она воспитывалась до венчания в 18 лет, обучаясь хозяйственным премудростям.

Светлана увлекалась этими ремеслами с самого детства Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Светлана и Валерий встречают нас в расшитых народных костюмах, волосы подобраны лентой, по стенам избы – рукотворные картины из шерсти, кругом - сушатся лечебные травы, коими так богата Зуевская степь, а вдоль стен – ткацкие станки и прялки.

Именно в этой избе расположился Дом живых ремесел, где гости не только смогут узнать историю ткачества, гончарного или кузнечного дела, но и попробовать себя в этих ремеслах. Все экспонаты стоят открыто, никаких тебе стеклянных саркофагов или заградительных лент, как в обычных музеях. Идея такого Дома ремесел принадлежит основателю ландшафтного парка Владимиру Ивановичу Выгонному – известному защитнику природы, председателю предприятия «Эко-действие» и его единомышленнику – предпринимателю Николаю Волобуеву.

В Доме живых ремесел Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Доброе слово и прялке приятно

Я ступаю по цветным плетенным дорожкам избы и, кажется, будто тут открывается портал в прошлое, где под тихую песню крутится колесо прялки, в печи томится русская каша, а свет лучины выхватывает из тьмы смутные силуэты.

- У меня сохранилась прялочка моей прабабушки, которую той подарила соседка. Прабабушка, 1905 года рождения, тогда была еще молодой девушкой, а соседка уже доживала свой век. Значит, прялке не меньше 150 лет, а я до сих пор ею пользуюсь, - рассказывает Светлана. – Вот за одно утро удалось два клубка напрясти. Тку из собачьей, иногда из овечьей шерсти. Есть у меня и веретенышко не менее древнее. На нем меня не успели обучить, училась самостоятельно. А наука никак не давалась - рвется нитка, путается и все тут. Тогда я села и поговорила с ним: «Веретенышко, хорошее мое, помоги мне в работе, не упрямься. Ведь если ты не станешь помогать, тебя просто на дрова выкинут, а разве же это хорошо?» Также обратилась мысленно с просьбой к своей прабабушке, чтобы она позволила мне на нем работать. И что вы думаете? Нитка тут же пошла гладко и ровно. Ведь веретено – сакральный инструмент, оно привыкает к одной хозяйке, а потому - только уговорами и лаской нужно.

Работы из валяной шерсти Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Тайную вечерю» вышивала 2,5 года

Светлана по образованию парикмахер, муж – работал шахтером. Но народные промыслы определили их судьбу. С самого детства девочка стремилась не со сверстницами резвиться, а посидеть рядом со старшими. Они-то ее всему и обучили.

Валерий показывает созданные женой пояса. Ткут, а точнее плетут их, на специальных тоненьких дощечках и это один из самых древних видов ткачества. Есть в избе и современные ткацкие машины.

Эта прялка - настоящий раритет и послушна только рукам Светланы, поэтому я просто возле нее почтительно сижу Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Подобные станки раньше занимали пол-избы и назывались корневыми, потому что на их изготовление шло дерево вместе с корнем, были они очень тяжелыми и громоздкими, - рассказывает Валерий. – Современные, конечно, куда легче и миниатюрней.

А вот вышивать и вязать Светлана научилась самостоятельно. Причем делала это только по вечерам, чтобы не досталось нагоняя от матери. Работы ведь в своем доме всегда хватало, руки нужны и на огороде, и на кухне, и в саду, а вышивание чуть ли не баловством считалось. А в 29 лет Светлана вышила «Тайную вечерю», которая украшает теперь одну из комнат дома-музея. На работу эту ушло два с половиной года.

Испортил прялку - женись

- Свой костюм тоже шила сама. Это вот на поясе у меня, например, сумка-лакомничка, - Светлана демонстрирует расшитую сумочку, сейчас ее миссию часто исполняют, так называемые, сумки-бананки. - Девушки раньше шли на посиделки и обязательно в эту сумочку на поясе складывали гребешок, зеркальце и всякие лакомства. Удивляюсь, когда слышу, что крестьян называют неразумными. Какие сложные ткацкие машины были у наших предков! А ведь для того, чтобы заправить их правильно ниткой, нужно было уметь считать, ошибешься раз – и считай вся работа насмарку. А вообще раньше, если девочка рождалась в семье, для нее отец сразу делал прялку и сундук.

А выбор невесты, знаете, как происходил? Ткали девицы, собираясь у кого-нибудь в избе, с ноября до конца Масленицы. Такие вот посиделки, как сейчас кружки рукоделия в дворцах культуры, назывались «вечерками». Туда приходили и местные парни, на гуслях играть и невест себе присматривать, оценивать их мастерство. Если девушка приглянулась парню, он отламывал у ее прялки так называемый «городок». Это было залогом того, что он женится на ней и сделает для своей избранницы новую прялку. Часто, если симпатия была взаимной, девушка подпиливала тайком один из городков, чтобы ее суженному было легче тот сломать.

Вот эти выступы на прялке и называются "гордками" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Цой под гусли

Кроме ткацких премудростей, в доме немало музыкальных инструментов: гусли, рожки-писчики, трещотки, бубен, балалайка, губные гармошки, русские варганы. Какая работа без музыки? Светлана и Валерий тут же с радостью поют для нас, подыгрывая себе на инструментах. Говорят, что гусли помогают от головной боли, а работа на прялке – от уныния.

Работа помогает от уныния, утверждает Светлана Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я сейчас осваиваю рок на гуслях. Например, «Видели ночь» Виктора Цоя. Получается очень интересно, - не устает удивлять меня Светлана.

На русском варгане научилась играть самостоятельно Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подрастает в семье дочка Софийка, которой сейчас 11 лет.

- Она знает много народных песен, с удовольствием подпевает мне, но вот прясть и ткать пока особо не хочет. Зато пишет волшебные сказки и мечтает стать писателем, - признается ее мама. - Но вот, когда на экскурсию приходят одноклассники Софийки и искренне дивятся всему, что видят, то и у дочки просыпается интерес.

- Скажите, Светлана, а какие отличия в орнаментах у русской рубахи и украинской вышиванки? – интересуюсь у мастерицы.

- Вот у меня есть кукла, для которой я вышила русскую рубаху- покосницу. Такую надевали в покос, - показывает Светлана нарядную куклу. - Здесь присутствует тамбурная вышивка крючком и вышивка-рисование. Это практически живопись иглой, когда и с одной, и с другой стороны ткани рисунок абсолютно одинаков. В России редко использовалась вышивка крестиком, для нее более типична вышивка-ткачество. Вот на этой рубахе-покоснице каждый орнамент несет свой смысл: ромбик с точечкой внутри означает засеянное поле, сочетание орнамента из ромбов – символ Лады, который пробуждает в женщине женское начало, гармонизирует пространство и многое другое. А вот вырез русской рубахи располагался не по центру, как в вышиванке, а сбоку, чтобы крест нагрудный не выпадал во время работы.

Сумка-лакомничка - аналог наших современных "бананок" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Светлана планирует здесь собирать местную детвору и передавать им свои знания, обучать народным песням. Говорит, что уже собралась первая группа желающих.

А вообще Дом живых ремесел открыт для всех. Обязательно побывайте там, это ни на что не похоже, а еще, заметила, даже недолгое нахождение там умиротворяет и дарит хорошее настроение.

Экскурсии и мастер-классы проводятся по предварительной договоренности, звоните Светлане и Валерию: +38 071 304 62 03

Адрес Дома живых ремесел: поселок Зуевка, улица Артема, дом 70.

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