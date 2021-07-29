В Донецке за кражу телефона подростку грозит до семи лет тюрьмы

За кражу телефона подростку грозит до семи лет лишения свободы. Фото: МВД ДНР

В Петровском районе Донецка сотрудники районного отдела полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона подростка. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Правоохранители рассказали, что о краже заявила мама пострадавшего. Женщина заявила, что подросток открыто похитил у ее сына телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний подозреваемый был установлен и задержан, - говорят в МВД Республики. - Фигурант сознался в содеянном и раскаялся. Похищенное имущество изъято и будет возращено потерпевшему.

В правоохранительном ведомстве ДНР сообщили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей, - отметили в МВД Республики.

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