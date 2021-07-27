В Седово спасли жителей, которых унесло на матрасе

Седово - единственный курорт на две Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

26 июля в районе городского пляжа №1 в Седово были спасены четверо человек. Среди них – двое детей. Отдыхающие заплыли далеко от берега на надувном матрасе и не могли самостоятельно вернуться. Об этом рассказали в пресс-службе министерство по чрезвычайным ситуациям Республики.

- Водолазы Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором извлекли из воды на берег четырех человек, - сообщили в ведомстве и уточнили, что матрас отплыл на 100 метров от берега.

Подобный случай происходит не впервые. 21 июля спасатели помогли вернуться на берег мужчине, который уплыл на надувном матрасе на 300 метров от берега.

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