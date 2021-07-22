Отдыхающего в Седово унесло на надувном круге в открытое море

Мужчину доставили на берег. Медицинская помощь не понадобилась [архивное фото] Фото: Евгения ГУСЕВА

Вчера, 21 июля, в курортном поселке Седово спасли мужчину, которого унесло на надувном круге в открытое море. Водолазы обнаружили его в 300 метрах от берега. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— Водолазы группы водолазно-спасательных работ республиканского спасательного центра с помощью резиновой лодки с подвесным мотором извлекли из воды мужчину 1989 г.р., отплывшего на расстояние 300 метров от берега на надувном круге, — говорится в сообщении.

Напомним, к курортному сезону на территории Седово и Старобешевского района было официально открыто 18 пляжей для отдыха. Все они соответствуют правилам охраны жизни людей на водоемах. Остальные пляжи для массового отдыха не приспособлены, но на них проводятся рейды сотрудниками МЧС. Они рассказывают людям, как правильно вести себя на воде, чтобы не допускать подобных чрезвычайных ситуаций.

Однако некоторые несчастные случаи предотвратить не получилось. С начала года на водоемах Республики погибли около полусотни человек. Среди них были трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходит курортный сезон в Седово - 2021

«Комсомолка» отправилась в единственный курортный поселок Республики (подробнее)