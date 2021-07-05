Как проходит курортный сезон в Седово - 2021

Курортный сезон в Седово Фото: Елена Лебедева

У одних Седово ассоциируется с теплым и полезным морем, а у других - с заоблачными ценами на жилье и продукты. Одни снова и снова возвращаются в этот поселок, а другие едут туда только потому, что он находится в непосредственной близости (130 километров от Донецка). У Седово есть свои преимущества и недостатки. Есть за что похвалить и на что пожаловаться.

Как организован курортный сезон в этом году? Что нужно для въезда и выезда? Будет ли в Седово детский лагерь? Каким будет поселок уже через несколько лет? Об этом «Комсомолка» поговорила с руководителем поселковой администрации Владимиром Степурой.

Владимир Степура Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проезд в поселок и заброшенные пансионаты

- Какие особенности курортного сезона и проезда в поселок в этом году?

- В этом году оздоровительный сезон стартовал 1 июня. В прошлом году дата начала сезона была перенесена из-за ситуации с коронавирусом. Процедура заезда в поселок соответствует прошлогоднему алгоритму. Люди заранее регистрируются у предпринимателей, а те передают списки в штаб Новоазовского района. Потом эти данные попадают на пост, который стоит на въезде в поселок. У людей есть соответствующий опыт, поэтому процедура уже понятная. Не только для предпринимателей, но и для самих отдыхающих. На данный момент проблем с этим никаких нет.

- Есть новые предприниматели, которые впервые запускают свои базы отдыха?

- Есть. Некоторые в этом году запускаются впервые. Это отремонтированные и только построенные базы.

- Некоторые пансионаты, даже на первой линии к морю, заброшены уже несколько лет. Кое-какие из них в аварийном состоянии. С ними планируют что-то делать?

- Работа в этом направлении ведется. Но с каждым местом отдельная ситуация. Есть частные пансионаты, владельцы которых считают ведение своего хозяйства правильным. Был бы он не частным, можно было бы что-то сделать по причине неправильного использования арендной земли. Такие случаи тоже есть. Мы выходим с предложениями на министерство, министерство - на Правительство Республики. Это долгий процесс с точки зрения документации. Надо сделать так, чтобы, когда туда зайдет инвестор, его оттуда никто не смог выгнать. Для этого весь этот процесс нужно документально подтвердить и узаконить.

- Если есть заброшенные объекты, но отвечающих за них нет на территории Республики и налоги не уплачиваются долгое время, то проблема может быть решена?

- Для этого необходимы определенные обстоятельства. Каждый вопрос просит индивидуального рассмотрения.

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Детский лагерь и берегоукрепление Обрыва

- Многие жители Республики мечтают о детском лагере на берегу моря. Обсуждается ли этот вопрос?

- Этот вопрос обсуждается на уровне района. Помимо Седово есть и другие села. В Самсоново (за Новоазовском в сторону Безыменного) был детский лагерь. В прошлом году там уже проводили субботник и наводили порядок. Глава района занимается этим вопросом. В самом Новоазовске есть детский лагерь. Также разрабатывается программа по его восстановлению. Если все будет хорошо, то и на Обрыве может появиться свой лагерь.

- Как обстоят дела с берегоукреплением в селе Обрыв? Есть ли подвижки?

- Проект будет готов в сентябре-октябре месяце. Если все будет хорошо - за два-три года берег будет укреплен. Геологи провели разработку и фотосъемку. Были разработаны три варианта. Глава Республики утвердил один из них. Уже идет проектирование. Этот проект будет выходить на утверждение осенью. Приблизительная его стоимость - от 300 до 400 миллионов. За год-два это не сделается. Года за три-четыре.

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Отселяют ли сейчас людей, чьи дома находятся в опасных местах вблизи обрыва?

- Как только утвердится проект, все это будет. Проект предусматривает установку подпорной стены. После укрепления между подпорной стеной и расколом будет делаться засыпка, а потом этот бугор будет счесываться. Если все удастся, там появится набережная. На Обрыве будет очень хорошая инвестиционная площадка.

- В нашем прошлом интервью вы говорили, что мечтаете о большой набережной в Седово.

- В нашем детстве так и было. Людей было очень много. В советские времена пансионаты в Седово были до того переполнены, что людей кормили в две смены. Когда смотришь фотографии тех времен, сразу охватывает ностальгия. Берег был намного шире. Где-то что-то пошло неправильно.

Концепция развития поселка

- Есть какой-то проект по развитию поселка? Какие планы на будущее?

- Концепция развития поселка Седово существует. Ее никто не отменял. В первую очередь, в нее входит наше водоснабжение и канализация. Проект уже изготовлен. Смета находится на утверждении. Это будет идти через Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В этом году некоторая часть проекта будет реализована. Проект включает в себя замену труб от Новоазовска до нашего поселка. Все это тянет за собой и другие изменения. Улица Комсомольская в правую сторону от въезда будет благоустроена. Начиная от озеленения и заканчивая заведениями. Есть типовой проект для предпринимателей. Кафе и ларьки должны соответствовать типовому проекту.

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- А те заведения, которые уже стоят? Как быть с ними?

- Они все временщики. У них малоархитектурная форма. Фундаменты сделали еще при Украине, хотя по закону должна быть форма, при которой объект можно снять краном. После сноса каждому предпринимателю будет предлагаться типовой проект кафе, ресторана, магазина или ларька. Все это уже разработано.

- Какая сейчас ситуация с канализацией и водопроводом?

- Все это было построено еще в советское время. Водоканал не может их латать, потому что металл уже износился. В одном месте латаешь, а в других появляются проблемы. В летний период потребление высокое.

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Дороги будут отремонтированы? Многие отдыхающие жалуются на ямы.

- Мы ежегодно составляем бюджет на следующий год, закладываем финансирование дорог. Пока финансирования нет. Этим вопросом занимается Министерство транспорта. В этом году решили вопрос с состоянием трассы на Новоазовск. После Тельманово ремонтные работы будут вестись через Новоазовский район до границы с Россией. Также будет ремонт дороги Новоазовск-Седово и дороги на Обрыв. В правую сторону по улице Комсомольской вопрос дорог будет решаться после проведения водопровода.

Цены на жилье и продукты

- Что по ценам? На продукты и на жилье?

- Космос. Говорю честно. Цены на продукты высокие. Рынок дорогой. В супермаркетах и магазинах цены более или менее приемлемые.

- Сейчас в Седово проводятся продовольственные ярмарки?

- Пока не проводятся. В Новоазовске есть. Наши жители туда часто ездят.

- А цены на жилье? Даже на Черном море можно найти жилье за меньшую стоимость. При этом у какой-то части населения нет возможности выехать куда-то надолго, поэтому и едут на единственный курорт Республики.

- Ценовая политика разная. На каждый товар есть свой купец. Если бы не было спроса на дорогие номера, не было бы таких цен. После того, как люди начинают заниматься курортным бизнесом, на другой работе мало кто хочет зарабатывать. Поселок не может регулировать цены. Мы можем только просить предпринимателей не завышать цены. Но они оперируют тем, что платят налоги. Ценовая политика - в компетенции самих предприятий. Если бы была патентная система, то инструменты влияния на цены у нас бы были. По поводу патента вопрос обсуждается. Это было бы самое правильное решение.

Курортный сезон в Седово Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как обстоят дела с пляжами и их благоустройством?

- Мы поставили общественные туалеты, раздевалки и навесы. Это не так уж и много, но при украинской власти здесь вообще ничего не делали. Мы это исправляем и делаем все, что в наших силах. Строим планы на будущее. До этого года у нас было три общественных пляжа. В этом году мы запускаем еще три. Теперь будет шесть общественных пляжей. Мы добавили два пляжа на Стрелке (за кооперативом «Рыбалка») и один со стороны Стрелки (в районе пансионатов «Металлург» и «Парус»).

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