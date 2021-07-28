Погода в Донецке: 29 июля ожидается ясный и безоблачный день, до +32 градусов жары

С этого дня ночи становятся холодней и зной постепенно спадает Фото: Алина Ефименко

В четверг, 29 июля, в столице Донецкой Народной Республики ожидается солнечный ясный день. Только вечером на небе покажутся облака. Осадков не предвидится, говорят в Гидрометцентре.

- Утром температурный фон составит +19…+27 градусов тепла, ближе к обеду воздух прогреется до +30…+32 градусов по Цельсию, - разъясняют синоптики.

Ветер западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-744 мм ртутного столба.

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена - епископа Пидахвийского. С этого дня ночи становятся холодней, и зной постепенно спадает. В давние времена заметили: если зацвел вереск - значит, июль уступает место следующему месяцу, августу. Также в народе говорили, что на Афиногена птицы обычно задумываются - замолкают.

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