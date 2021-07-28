В ДНР пересмотрели цены на закупку пшеницы

В Республике прорабатывают новые условия поддержки сельхозпроизводителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для стабилизации рынка сельской продукции и поддержки местных аграриев в Донецкой Народной Республике впервые с 2019 года пересмотрели закупочную стоимость пшеницы. В Правительстве утвердили минимально допустимый уровень цен на зерно. Об этом сообщили в пресс-службе центрального органа исполнительной власти.

- Расчет новых цен предоставили специалисты Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики. Теперь закупочная стоимость одной тонны пшеницы 2-го класса составляет 12 100 рублей, 3 класса - 11 600 рублей, 4 класса - 11 000 рублей, а 5 класса - 10 400 рублей, - уточнили в Правительстве.

В ведомстве объяснили, что пошли на такой шаг для того, чтобы сбалансировать рынок сельхозпродукции и защитить местных фермеров от высоких рисков, спровоцированных неустойчивой погодой. Кроме того, это позволит компенсировать растущие затраты на выращивание продукции, что, в свою очередь, даст возможность аграриям прогнозировать расходы и проводить своевременные сельскохозяйственные работы на полях.

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