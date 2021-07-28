В ДНР предложили снизить административную нагрузку на бизнес

В вопросах поддержки малого и среднего бизнеса еще много бюрократических барьеров, их необходимо убрать. Фото: ГК «Аграрный Донбасс»

В Донецкой Народной Республике Министерство финансов разработало поправки к закону, которые позволят правопреемникам реорганизованных предприятий продолжить работу на основании текущей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

- Проект закона предусматривает снятие дополнительной административной нагрузки с правопреемников субъектов хозяйствования, работающих по лицензии, временных администраций по управлению имуществом таких субъектов хозяйствования и арендаторов государственного недвижимого имущества (или его части) при переоформлении лицензии, - рассказали подробности в ведомстве.

Законопроект предлагает предоставить таким людям возможность работать по выданной ранее лицензии в пределах сроков ее действия до переоформления - в течение 6 месяцев. А еще оговаривает дополнительные основания для выдачи нового разрешения.

- Таким образом, правопреемники реорганизованных субъектов хозяйствования получат право осуществлять свою деятельность на основании переоформленных лицензий без получения новой лицензии, что снизит их финансовую и административную нагрузку, - объяснили в Минфине.

Документ должен рассмотреть парламент.

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