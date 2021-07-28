В Торезе из-за крупной аварии более 20 тысяч жителей остались без воды

Вода отсутствует в кранах уже второй день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 20 тысяч жителей Тореза уже второй день вынуждены обходиться в жару без питьевой воды. Причиной стал крупный порыв на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 27 июля в «микрорайоне 4» города Тореза произошел порыв на водоводе диаметром 700 миллиметров. В результате без водоснабжения остались 21 320 абонентов, проживающих в жилом секторе, и 6 социальных объектов, - рассказали в ведомстве.

В спасательной службе уточнили, что ремонтная бригада приступила к устранению утечки на трубопроводе еще накануне утром, и работы велись до позднего вечера. Сегодня их продолжат, но сколько времени это займет, в ведомстве пока не уточняют.

Напомним, власти Тореза хотят в течение двух лет решить вопрос с заменой старых водных магистралей.

- Водоснабжение города обеспечивают 4 водовода, проложенных к нам со стороны Енакиево. До 2023 года планируем заменить все четыре, предусмотрена прокладка труб диаметром 400 миллиметров, - заявил глава местной администрации Дмитрий Лысенко.

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