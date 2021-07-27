Автомобилисты жалуются на хаотичную работу светофоров в центре Донецка

Работа светофоров была нарушена из-за непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях все чаще поступают жалобы от местных автомобилистов по поводу работы светофоров в Донецке. Они отмечают хаотичную работу светофоров, что в итоге затрудняет движение по центральным улицам города. Как отмечает глава мэрии Алексей Кулемзин, неполадки в управлении светофорами были вызваны непогодой.

— Из-за сильной грозы, которая прошла в Донецке 28 июня, была нарушена работа электронного блока управления автоматизированной системы, координирующая работу светофоров по средствам проводной связи, — отметил глава столицы.

Специалисты уже приступили к устранению неполадок. Ведутся работы по расшифровке электронной схемы устройства. Также осталось дождаться поставки необходимых электронных элементов. Планируется, что в течение августа светофоры возобновят свою работу в прежнем режиме. Причем работать они будут уже на новом программном обеспечении.

Тем временем, по информации мэра, светофоры на наиболее загруженных участках города – по улицам Артема, Университетская и Ленинскому проспекту – работают в дежурном режиме.

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