В ДНР опасаются затягивания сроков рассмотрения иска России против Украины в Европейском суде

Европейский суд по правам человека представляет интересы всего коллективного Запада, а значит, быть полностью уверенными в его справедливом решении по российскому иску нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике выразили опасения по поводу затягивания сроков рассмотрения межгосударственной жалобы России против Украины в Европейском суде. Этот суд представляет интересы всего Запада, а значит, быть полностью уверенными в его справедливом решении по российскому иску нельзя. Такое мнение выразила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

- Не стоит забывать, что данная судебная инстанция очень политизирована. В последнее время мы наблюдаем тенденцию, при которой Европейский суд по правам человека обслуживает интересы коллективного Запада с учетом русофобской политики, которую тот ведет в отношении России. Ожидаемо формальное затягивание рассмотрения этой жалобы и есть опасения по вынесению неправомерного решения, - сказала депутат.

При этом Елена Шишкина отметила, что у Российской Федерации хватает дипломатических инструментов для того, чтобы добиться справедливого и юридически аргументированного решения.

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