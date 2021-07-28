Хронология конфликта: В СЦКК назвали самые «горячие» месяцы войны после введения допмер в Донбассе

Чаще всего ВСУ обстреливают донецкое направление. Фото: штаб «ООС»

В ДНР назвали самые «горячие» месяцы по обстрелам территории Республики. После введения в Донбассе дополнительных мер усиления и контроля перемирия активней всего противник вел себя в январе и апреле текущего года. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- За прошедший период украинские военные 1 083 раза обстреляли территорию ДНР и выпустили по ней более 7 800 боеприпасов. Самая большая интенсивность огня пришлась на начало года и середину весны. В январе против Республики применили 164 боеприпаса, а в апреле - 151. Больше всего обстрелов было на донецком направлении - их уже 464, - отчитались наблюдатели.

Напомним, допмеры по перемирию начали действовать в Донбассе с 27 июля 2020 года. Они запрещают сторонам конфликта применять оружие, стягивать технику, проводить диверсии и инженерные работы, осуществлять полеты беспилотников и т.д.

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