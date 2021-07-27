28 июля в Донецке ожидается солнечная и безветренная погода

28 июля облаков на небе практически не будет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке на 28 июля, по прогнозам синоптиков, обещает быть ясная и солнечная. В середине дня на небе могут появиться облака, но их будет немного, а ближе к вечеру они вовсе рассеются. Осадков соответственно не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +26 до +31 градусов тепла. Ветра практически не будет. Скорость воздушных потоков составит 2 – 6 метров в секунду. Дуть будут в юго-западном направлении. Атмосферное давление 748 – 749 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 28 июля почитается память мучеников Кирика и Иулитты, «матушки Улиты» - заступницы женщин и святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. У наших предков было множество примет для этого дня. Некоторые из них противоречат друг другу. Например, по поверью о Кирике и Иулитты, 28 июля должен лить дождь, а в честь Владимира Красного Солнышко, наоборот, светить солнце. Так что определить будет в этот день дождь или солнце предкам было сложно.

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