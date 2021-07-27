Главный санитарный врач ЛНР: Учреждения образования готовятся обеспечить учебный процесс в условиях COVID-19

Вопрос организации 1 сентября в ЛНР еще не определен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Образовательные учреждения ЛНР готовятся к новому учебному году в условиях эпидемии COVID-19. Помещения для проведения занятий специально оборудуются, а также закупаются рециркуляторы воздуха. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР, главврач Луганской республиканской СЭС Дмитрий Докашенко.

— На сегодняшний момент все уровни образования готовятся к учебному году: закупаются рециркуляторы, оборудуются классы, разукомплектовываются в меньшее количество группы, по классам тоже будут до 20 человек. Учебный процесс будет формироваться посменно с минимальным контактированием учащихся, — отметил Докашенко.

В связи с тем, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается, не исключается возможность, что школьников и студентов снова ждет дистанционное обучение. Занятия могут специально проводить в нескольких вариантах: очном, очно-заочном и заочном.

— У нас пиковыми порогами заболеваемости будут 20-е числа августа, и для того, чтобы выйти на плато, нужно как минимум три недели, соответственно, вопрос о первом сентября весьма дискуссионный, — пояснил врач.

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