Очередную волну заболеваемости COVID-19 в ЛНР ожидают в конце августа

Увеличение числа заболевших связывают с миграцией населения после отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 20-х числах августа медики в ЛНР ожидают пика очередной волны заболеваемости COVID-19. Сгладить последствия роста поможет иммунизация населения. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Республики, главврач Луганской республиканской СЭС Дмитрий Докашенко.

— На данном этапе мы находимся на подъеме заболеваемости, ориентировочно к 20-м числам августа мы планируем уже достичь определенных цифр по планируемому пику. Именно на этот период мы надеемся, что проведение иммунизации позволит нам сгладить пиковый рост, — отметил Докашенко.

На сегодняшний день медики в ЛНР уже фиксируют подъем заболеваемости COVID-19. Ранее в Республике ежедневно регистрировалось до 20 случаев заболевания коронавирусом, на позапрошлой неделе эта цифра выросла до 50 случаев, а уже с прошлой недели ежедневный прирост больных составил до 100 случаев. Дмитрий Докашенко связывает это с миграцией населения.

— Подъем заболеваемости связан с выраженными миграционными процессами. Это и те граждане, которые ездили на отдых и возвращаются на территорию Республики, и те граждане, которые посещают сопредельную территорию Украины, — заключил главврач.

ЛНР в этом смысле не первопроходец. По той же причине рост заболеваемости наблюдается и в других странах.

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