Жители Горловки и Шахтерска почтили память земляков, погибших в бомбардировке городов летом 2014 года

В народе события 27 июля 2014 года также называют «кровавым воскресеньем». Фото: Общественное движение «Донецкая Республика»

Сегодня, 27 июля, в Горловке и Шахтерске прошли траурные мероприятия посвященные седьмой годовщине начала ожесточенных бомбардировок этих городов украинской армией. Жители городов пришли к мемориалам, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания погибших земляков.

— Хочется, чтобы память об этих жертвах была вечной. И мы будем нести её, наши дети и дети наших детей. Ведь есть такая пословица: следующая война начинается тогда, когда забывают прошлую, — отметил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Тогда Киев заявил о проведении так называемой антитеррористической операции и направил на восток все виды и рода войск ВСУ, в том числе боевую авиацию и тяжелую артиллерию.

27 июля 2014 года развернулись первые боевые действия на территории Шахтерского района. Для жителей ДНР это трагическая дата. ВСУ нанесли три артиллерийских удара из реактивной системы залпового огня «Град» по центру Горловки. По официальным данным, обстрел не пережили 22 человека. Еще более сотни мирных жителей были ранены.

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