Глава ДНР Денис Пушилин в годовщину «кровавого воскресенья»: «Война навсегда изменила нас и наши жизни»

Денис Пушилин отметил, что у военных преступлений Украины нет срока давности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

27 июля в Донецкой Народной Республике является одной из памятных и трагических дат. В этот день украинскими войсками впервые была атакована Горловка. Эта дата в памяти горожан запомнилась как «кровавое воскресенье».

— Боль, которую мы испытали, невозможно забыть. Война навсегда изменила нас и наши жизни. Эти злодеяния против человечества не имеют срока давности, они зафиксированы и составляют реестр военных преступлений Украины. Виновные понесут наказание, — заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

27 июля ВСУ тогда сделали три артиллерийских удара из реактивной системы залпового огня град по центру Горловки. По официальным данным, обстрел не пережили 22 человека. Еще более сотни мирных жителей были ранены.

Среди погибших юная горловчанка Кристина Жук с 10-месячной дочерью Кирой. Их фото с места трагедии обошло весь мир, а саму Кристину назвали Горловской Мадонной.

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