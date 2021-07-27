В ДНР коронавирус диагностировали еще у 283 человек

Почти 40 тысяч человек в ДНР переболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Донецкой Народной Республике зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 283 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 26 июля проведено 767 исследований, из них выявлено 283 случая заболевания (36,9%), — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР выявлено 44 950 случаев заболевания, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 3 533 пациента, выписаны 39 887 человек, летальных случаев зарегистрировано - 3 530.

За сутки выявлено 144 случая заболевания пневмонией. Это на 30 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировали 112 человек. Всего на лечении с таким диагнозом находятся 1511 пациентов, меньше половины на кислородной поддержке.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры для недопущения распространения болезни. Рекомендуется держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки и ограничить посещение мест большого скопления людей.

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