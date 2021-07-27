Волейбольный турнир «Master Cup 2021» стартовал в ДНР

Победители турнира разделят между собой призовой фонд соревнований Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 27 по 29 августа в Макеевском городском центре физического здоровья населения «Спорт для всех» будет проходить волейбольный турнир «Master Cup 2021». Желающие принять в нем участие уже могут подавать заявки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Соревнования в рамках турнира будут проходить в двух видах: парковый волейбол 4х4 – участвовать могут женщины и мужчины; пляжный волейбол 2х2 – проводится только среди мужских команд.

— Участников «Master Cup 2021» ждет не только яркий спортивный праздник, но и призовой фонд соревнований. «Слепая» жеребьёвка команд по двум видам программы турнира будет проведена 18 августа 2021, — говорится в сообщении спортивного ведомства.

Для участия в турнире обязательно необходимо подать заявку. Это нужно сделать не позднее чем до 15 августа. В ней должны быть указаны данные о членах команды, контактные номера ее представителей и фотография игрового состава. Для иногородних будут выделены места в общежитии на время проведения соревнований.

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