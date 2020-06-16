2020-06-16T11:39:29+03:00
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«Настоящий болельщик!» Соцсети умилило фото овчарки, которая сидя на лавке смотрела футбол

Песик не пропустил ни одного момента во время матча
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Песик не пропустил ни одного момента во время матча. Фото: Ярослав ФёдоровПесик не пропустил ни одного момента во время матча. Фото: Ярослав Фёдоров
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Пользователей соцсетей умилили фотографии овчарки, которая очень внимательно наблюдала за футбольным матчем, сидя на лавочке для болельщиков. Снимок выложил в сеть дончанин Ярослав Федоров.

- Играли в мини-футбол в парке Петровского - и вы только посмотрите на нашего болельщика. Пришёл присесть. Жаль только, что ничей, - подписал фото Ярослав.

Парень рассказал, что играют на стадионе примерно раз в неделю, но раньше овчарку «на трибунах» не встречали.

Песик не пропустил ни одного момента во время матча. Фото: Ярослав Фёдоров

Песик не пропустил ни одного момента во время матча. Фото: Ярослав Фёдоров

- Сначала бегала и следила за мячом, а потом решила присесть на лавку. Она и в руки даётся, - добавил автор снимка.

- Вполне возможно, что у песика уже такой устоявшийся вольный образ существования... ему нравится вот так гулять и наблюдать за тем, что делают люди... я бы не спешила его забирать, а сначала бы выяснила, действительно ли он ничей, - пишет пользователь соцсети.

- Настоящий болельщик! Футбольный фанат! – присоединяются в комментариях другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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