«Настоящий болельщик!» Соцсети умилило фото овчарки, которая сидя на лавке смотрела футбол
Пользователей соцсетей умилили фотографии овчарки, которая очень внимательно наблюдала за футбольным матчем, сидя на лавочке для болельщиков. Снимок выложил в сеть дончанин Ярослав Федоров.
- Играли в мини-футбол в парке Петровского - и вы только посмотрите на нашего болельщика. Пришёл присесть. Жаль только, что ничей, - подписал фото Ярослав.
Парень рассказал, что играют на стадионе примерно раз в неделю, но раньше овчарку «на трибунах» не встречали.
Песик не пропустил ни одного момента во время матча. Фото: Ярослав Фёдоров
- Сначала бегала и следила за мячом, а потом решила присесть на лавку. Она и в руки даётся, - добавил автор снимка.
- Вполне возможно, что у песика уже такой устоявшийся вольный образ существования... ему нравится вот так гулять и наблюдать за тем, что делают люди... я бы не спешила его забирать, а сначала бы выяснила, действительно ли он ничей, - пишет пользователь соцсети.
- Настоящий болельщик! Футбольный фанат! – присоединяются в комментариях другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU