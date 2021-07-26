В ДНР будут работать 255 центров для консультаций о голосовании в Госдуму РФ и оформлению СНИЛС

Дончане сделали свой выбор в пользу России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

255 информационных центров по всей Республике заработают в июле-августе. Там жители ДНР с российским гражданством смогут получить консультации о голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут в 19 сентября 2021 года. Об этом сегодня сообщила руководитель центра «357» Анна Гайворонская.

- С 26 июля открываются 23 информационных центра в Горловке, Докучаевске, Донецке, Макеевке, Ждановке, Торезе, Харцызске, Ясиноватой, Енакиево, Амвросиевском, Старобешевском, Новоазовском районах, а также в поселке Тельманово. Со 2 августа будут открыты дополнительные информационные центры, общее их количество составит 255, — отметила Гайворонская.

Также в учреждениях можно получить помощь в подаче заявлений на получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), регистрации на Едином портале государственных услуг.

Информцентры будут работать с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, по пятницам – с 8:00 до 16.00 без перерыва. Адреса ближайших к месту проживания граждан пунктов приема можно узнать, позвонив на горячую линию по номеру 357 — для абонентов оператора «Феникс». Звонки принимаются с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

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