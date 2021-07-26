Защитники ДНР ответным огнем ранили троих украинских военных

Защитники ДНР из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения подавили огневую активность противника. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Защитники ДНР ответили на массированный обстрел Донецка и Красного Октября из артиллерии ВСУ. В результате ответного огня были ранены трое украинских военных. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции Республики.

- В соответствии с пунктом «е» Мер с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР вынуждено открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери украинских боевиков по информации из штаба ООС составили трое раненых, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром ВСУ обстреляли из 122-миллиметровых пушек и 120-миллиметровых минометов Старомихйловку и Веселое на окраинах Донецка, а также село Красный Октябрь на юге ДНР. В Донецке в результате обстрелов была обесточена шахта имени Скочинского, в тот момент в ней находились 30 горняков.

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