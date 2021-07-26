Вслед за Донецком украинская армия нанесла удар из артиллерии по Красному Октябрю

Украинские военные второй раз за день применили артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ утром нанесли удар из артиллерии по селу Красный Октябрь в Тельмановском районе ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.

- Обстрел начался в 9:27 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Новогригоровка. Выпущено 10 снарядов калибром 122 мм, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и новых разрушениях не поступала.

Напомним, сегодня под огонь ВСУ из артиллерии попали окрестности поселка Старомихайловка на западе Донецка, в результате чего была нарушена работа шахты имени Скочинского.

Также в представительстве ДНР с СЦКК сообщили, ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили действующие договоренности о соблюдении перемирия. В зоне обстрелов оказались поселки шахты имени Гагарина и Широкая Балка на горловском направлении, а также район села Веселое — на донецком. Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы (РПГ, СПГ) и стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате обстрела ВСУ в Донецке была обесточена шахта имени Скочинского

В тот момент под землей находились 30 горняков (подробнее)