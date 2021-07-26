В результате обстрела ВСУ в Донецке была обесточена шахта имени Скочинского

Сейчас электропитание шахты осуществляется при помощи резервного ввода. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 26 июля, утром в результате обстрела ВСУ был остановлен вентилятор главного проветривания на шахте имени Скочинского в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Был поврежден наземный ввод линии электропередачи 110 кВ на шахте имени Скочинского в Кировском районе Донецка, вследствие чего был остановлен вентилятор главного проветривания на скиповом стволе, — сказано в сообщении.

На момент аварии под землей находились 30 горняков. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас питание осуществляется при помощи резервного ввода.

Напомним, что сегодня украинские военные открыли артиллерийский огонь по западной окраине Донецка.

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