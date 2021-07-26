Утром украинские каратели обстреляли из 122-миллиметровых пушек Старомихайловку на западе Донецка

Огонь по Донецку велся из пушек. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 26 июля, утром украинские военные из обстреляли из 122-миллиметровых гаубиц поселок Старомихайловка на западе Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 06:15 со стороны подконтрольного украинским войскам села Галициновка. Выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, - говорится в сообщении.

Также рано утром, в 05.25, обстрелу из станкового противотанкового гранатомета подверглось село Яковлевка на северо-западной окраине столицы ДНР. С позиций ВСУ в районе Авдеевки было выпущено 4 гранаты.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

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