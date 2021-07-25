В ЛНР предотвратили теракт, который планировали украинские спецслужбы

Беспилотником управляли сотрудники украинского центра сил спецопераций «Запад». Фото: anna-news.info

Украинский центр сил специальных операций «Запад» планировал с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) совершить теракт в центре Луганска. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил офицер пресс-службы Управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Ударный беспилотник неприятеля перехватили бойцы Народной милицией.

Александр Мазейкин сообщил, что беспилотник нес на борту два самодельных боеприпаса, которые обезвредили саперы народной милиции.

- Нашими специалистами были изучены данные с бортового компьютера, получен маршрут полета ударного беспилотника и фиксированные координаты мест сброса двух боеприпасов в районе республиканской администрации и театральной площади Луганска. Таким образом теракт против мирного населения Республики был предотвращен, - рассказал офицер оборонного ведомства.

Он добавил, что БПЛА был перехвачен и принудительно посажен благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы народной милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год Украина совершила на территории ЛНР четыре диверсии

В Республиках Донбасса подсчитали нарушения украинской стороны (подробности)