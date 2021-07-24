За год Украина совершила на территории ЛНР четыре диверсии

Украинская армия продолжает стрелять по ДНР и ЛНР. Фото: штаб ООС

Прошел год со дня подписания Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. За этот период украинские войска не прекратили обстреливать республики Донбасса и совершать на территориях ДНР и ЛНР диверсии. Мирные жители и военнослужащие продолжают погибать, жилые дома и инфраструктура продолжает получать повреждения.

В министерствах иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик подсчитали нарушения, совершенные Украиной.

По данным руководителя внешнеполитического ведомства ЛНР, киевские силовики 347 раз за год нарушили режим прекращения огня, в том числе 36 с применением тяжелых вооружений.

- В результате обстрелов вооруженных формирований Украины по территории ЛНР погиб один мирный житель, 12 получили ранения различной степени тяжести. Среди военнослужащих потери значительно больше — погибли 16 и ранены 7 защитников Республики, - говорит Владислав Дейнего. - Получили повреждения 6 объектов гражданской инфраструктуры (в том числе - детских учреждений) и 28 домостроений, - сообщил он.

Глава МИД ЛНР заявил, что за этот период Украина осуществила четыре диверсии на территории ЛНР: три - на объектах гражданской инфраструктуры и одну - на линии разграничения. Еще одна диверсионно-разведывательная группа ВСУ была обезврежена Народной Милицией ЛНР.

- Таким образом, фактически отказавшись от выполнения своих обязательств по эффективному обеспечению режима прекращения огня, блокируя усовершенствование координационного механизма и его полноценный запуск в работу, Украина осознанно создает условия для дальнейшего обострения вооруженного противостояния на линии разграничения, - сказал министр.

В министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики заявили о нарушениях Киева с начала 2021 года, отметив постоянный рост числа нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины.

- С 1 января от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок 2016 года рождения, еще 10, в том числе ребенок 2008 года рождения, были ранены, - заявили в МИД ДНР.

За этот период в результате обстрелов со стороны киевских силовиков повреждены 149 жилых домов, четыре – разрушены полностью, также 28 объектов гражданской инфраструктуры, среди них школы, детские сады, объекты газо-, водо- и электроснабжения.

- Выражаем надежду, что после паузы в заседаниях, на очной встрече украинская сторона найдет силы проявить политическую волю для достижения прогресса и снижения эскалации, - сказали в министерстве.

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