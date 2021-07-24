На окраине Донецке в результате украинского обстрела поврежден дом

ВСУ стреляют по населенным пунктам Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 24 июля, вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. В результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» поврежден жилой дом. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела по улице Шестакова, 20/4, зафиксированы повреждения остекления, кровли, фасада и ограждение жилого дома, – говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики открыли огонь по поселку в 18.05.

- Огонь велся из района подконтрольной Киеву Марьинки, - говорят в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. - Выпущено две мины калибром 82 миллиметра.

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