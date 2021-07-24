За год ВСУ 367 раз нарушили режим прекращения огня

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего привел статистические данные нарушений со стороны Украины за год с начала действия Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

- Зафиксировано 347 нарушений режима прекращения огня Украиной, в том числе 36 с применением тяжелых вооружений. В результате обстрелов вооруженных формирований Украины по территории ЛНР погиб один мирный житель, 12 получили ранения различной степени тяжести. Среди военнослужащих потери значительно больше — погибли 16 и ранены 7 защитников Республики. Получили повреждения 6 объектов гражданской инфраструктуры (в том числе - детских учреждений) и 28 домостроений, - сообщил он.

Глава МИД ЛНР заявил, что за этот период Украина осуществила четыре диверсии на территории ЛНР: три - на объектах гражданской инфраструктуры и одну - на линии разграничения.

- Еще одна диверсионно-разведывательная группа ВСУ была обезврежена Народной Милицией ЛНР, - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД ДНР: С начала года от рук украинских карателей погибли пятеро граждан Республики, в том числе ребенок

Еще 10 человек, в том числе ребенок, были ранены (подробнее)