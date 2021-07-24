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Политика24 июля 2021 17:37

Военнослужащие ДНР подавили огневые точки ВСУ, с которых сегодня днем велась стрельба по Республике

Об этом сообщил замначальника оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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НМ ДНР подавила огневые точки ВСУ

НМ ДНР подавила огневые точки ВСУ

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция Донецкой Народной Республики была вынуждена открыть ответный огонь по позициям вооруженных формирований, с которых сегодня днем велся огонь. Об этом сообщил заместитель начальника НМ ДНР Эдуард Басурин.

- В соответствии с пунктом «е» Мер по контролю и координации режима прекращения огня с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР вынуждено открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую активность противника, - сказал он.

Эдуард Александрович добавил, что потери украинских боевиков уточняются.

Сегодня киевские силовики вели огонь на горловском и мариупольском направлениях.

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