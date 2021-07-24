Коронавирус в ДНР выявили еще у 230 жителей

По данным проведенных 23 июля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 230 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 24 июля заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 46 667 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 39 732 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3528 летальных случаев. Лечение продолжают 3407 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 68 зараженного Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились 40 человек.

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