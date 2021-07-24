Незаконно заработал больше двух миллионов рублей: В ДНР вынесли приговор автоинструктору

Инструктор обучал вождению без лицензии
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Одному из автоинструкторов в Донецкой Народной Республики вынесли приговор за ведение предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом сообщили в Верховном суде государства.
Отмечается, что фигурант дела несколько лет обучал жителей вождению транспортных средств категории «В» на договорной основе.
За это время он незаконно заработал больше двух миллионов рублей.
- Суд квалифицировал преступление, согласно части 1 статьи 184 УК ДНР как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в крупном размере, - сообщили в Верховном суде.
Мужчине вынесен приговор со смягчающими обстоятельствами – штраф в размере 80 тысяч рублей. Сейчас он приобрел лицензию и платит налоги.
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