В ДНР перестраивают «оборонку»

Многие сотрудники завода остались в ДНР. ФОТО: ДАН

В Республики появилась своя государственная корпорация, которая займется вопросами выпуска военной продукции. Соответствующий указ Глава ДНР Денис Пушилин подписал 19 июля.

В оборонно-промышленную госкорпорацию «АЛМАЗ» вошли производитель систем радиотехнической разведки «Топаз», Донецкий казенный завод химических изделий, Макеевский государственный проектный институт, НИИ комплексной автоматизации, Государственный научно-исследовательский институт пластических масс.

Завод «Топаз» основан 10 октября 1974 года в Донецке и был известен на весь СССР. На заводе делали сложные радиотехнические системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки, системы противовоздушной обороны, включая станции радиотехнической разведки «Кольчуга».

В 2014 году «Топаз» решили перевезти в Запорожье, но часть сотрудников отказалась переезжать из Донецка. С учетом активности украиснких беспилотников, продукция «Топаза» будет востребована.

Что касается других предприятий, то они свои разработки в области горной промышленности могут приспособить для нужд обороны Республики.

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