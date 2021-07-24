«От специалистов отрасли во многом зависит качество жизни наших граждан»: Глава ЛНР поздравил работников торговли с профессиональны праздником

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил работников торговли государства с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальной странице руководителя Республики в Twitter.

- Торговля всегда играла важную роль в экономической и политической жизни государства, - пишет Леонид Иванович. - От специалистов отрасли во многом зависит качество жизни наших граждан.

Лидер Республики пожелал работникам торговли в их профессиональный праздник - мира, добра и благополучия.

День работников торговли установлен указом главы Луганской Народной Республики и отмечается ежегодно в четвертую субботу июля.

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