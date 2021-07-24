За сутки коронавирус в ЛНР побороли 40 жителей

Лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 633 пациента
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Коронавирус в ЛНР выявили еще у 68 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 24 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 6155, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 40 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4976 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано шесть летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 546 случая смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 633 пациента.
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