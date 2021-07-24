Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 июля 2021 11:36

За сутки коронавирус в ЛНР побороли 40 жителей

За этот же период коронавирус в ЛНР выявлен у 68 человек
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 633 пациента

Лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 633 пациента

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 68 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 24 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 6155, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 40 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4976 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано шесть летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 546 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 633 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в ДНР подорожали хлеб и хлебобулочные изделия

Один из самых крупных представителей пекарского бизнеса прокомментировал

«Комсомолке» факторы, вызвавшие подорожание (подробнее)