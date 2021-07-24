Вечером 23 июля ВСУ открыли огонь по ДНР из тяжелого вооружения

Жители прифронтовых поселков вынуждены прятаться в убежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ситуация в Донбассе остается напряженной. Ежедневно ВСУ открывают огонь по мирным поселкам ДНР и ЛНР. Только вчера вечером украинские военные выпустили больше 40 боеприпасов по Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что обстрелы велись и минами калибром 120 мм. Под огнем оказались Донецкое и Мариупольское направления.

- В 18:55 – Пески – Веселое: выпущено 13 мин калибром 120 мм. 19:27 – Пески – г. Донецк (Вольво-центр): выпущено 8 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении СЦКК.

Немного позже, в без двадцати девять вечера, украинские военные выпустили по селу Сосновскому 20 гранат из АГС.

Таким образом, украинская сторона продолжает демонстрировать свое желание воевать. О мире официальный Киев может только говорить. На деле все обстоит совсем наоборот.

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