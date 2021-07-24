23 июля линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересекли 316 человек

КПВВ "Еленовка" открывают по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 23 июля, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 598 человек.

- На территорию Донецкой Народной Республики запущено 42 транспортных средства, 327 человек, – отметили в МЧС. - На территорию Украины выпущено 41 транспортное средство, 271 человек.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От предупреждений к активным действиям»: Глава ДНР прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ против Украины

Глава Республики отметил, что у России достаточно доказательств преступлений Украины, в том числе касающиеся преступлений против мирных жителей Донбасса (подробнее)