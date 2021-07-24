Необычный зверек: Во двор к дончанке забрела перевязка

Необычный зверек оказался - перевязкой. Фото: Татьяна Дививьева

В соцсетях обсуждают фото необычного зверька. Животное забрело в гости к жительнице Донецка. Та решила поделится этим с горожанами, выложив пост в интернете.

- Вот такой зверёк забрел сегодня к нам во двор и спрятался в поддонах. Очень красивый, окрас леопардовый, ушки, как у пандочки. Но страшно шипит и кричит! Это ласка, правильно я понимаю?

В комментариях тут же определили, что необычный гость – это перевязка – небольшой хищник, который своим видом очень напоминает хорька. Животное обитает в Восточной Европе, Передней и Центральной Азии.

Интересный факт: Если перевязка чувствует опасность, она начинает защищаться своим хвостом. Волосы животного становятся дыбом, а свой пушистый хвост она направляет в сторону, откуда чувствует опасность. При этом перевязка может шипеть.

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