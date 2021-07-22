«Чудеса случаются!» Рыжий котейка с одним глазом обрел семью

Котенок обрел семью. Фото: приют Пиф

Донецкий приют для бездомных животных поделился радостной новостью. Рыжий котенок с одним глазом все-таки обрел семью. Не так давно в группе приюта «Пиф» выложили пост с кличем о помощи.

Волонтеры рассказали, что к ним обратился парень, который месяц назад обнаружил на дороге малюсенького котенка с травмой глаза. Он отвез бедняжку в клинику и заплатил из своего кармана за операцию, уход и содержание животного.

Парню нужно было уезжать в Россию, а на пристройство котика оставался один день. Пост с этой историей разлетелся по сети. Спустя день в приюте сообщили:

- Малыш нашел домик. Чудеса случаются! Один день на пристройство которебенка.

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