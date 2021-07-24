Британский журналист Грэм Филлипс вернулся в Донбасс

Для многих Грэм стал другом. Здесь многие по-русски называют его Гришей. Фото: Личный архив Грэма Филлипса

Британский журналист Грэм Филлипс не был в Донбассе три года. Недавно он написал на своей странице, что благодарен пресс-центру Донецкой Народной Республики, который предоставил ему очередную аккредитацию. Правда, также было и в прошлом году, однако тогда приехать британцу в Донецк не удалось из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В этом году, к счастью, получилось.

- Много времени меня не было, и я очень рад вернуться, - написал Грэм.

В Донбассе Грэма Филлипса знают все – от школьников до пенсионеров. Грэм приехал сюда еще в самом начале событий. Порой он делал репортажи под обстрелами, не единожды над ним летали пули и осколки. Во время работы над одним из репортажей был ранен. Грэм передавал самые актуальные репортажи, которые смотрели не только в Донбассе, но и по всему миру.

В этот раз Грэм пробыл в Республике всего несколько дней. В Горловке британцу вручили благодарность от главы города Ивана Приходько – «За высокий профессионализм, самоотверженную работу, неоценимый вклад в благотворительную деятельность и помощь гражданам города Горловки, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в условиях военного времени». В ближайшее время Филлипс опубликует свой репортаж.

Грэм пообещал, что постарается приехать в Республику в следующем году, чтобы задержаться здесь на более долгий срок для работы.

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