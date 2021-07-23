Насколько выросли цены на хлеб в ДНР

В ДНР подорожал хлеб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ДНР подорожали хлеб и хлебобулочные изделия. Цены выросли в среднем на 15 процентов.

- К подорожанию привело повышение цен на дополнительное сырье (подсолнечное масло, маргарин, смеси, сахар и другие ингредиенты) для производства хлебобулочных изделий. На некоторые позиции рост цен составил больше 50 процентов. Кроме того, за первое полугодие 2021 года рост стоимости упаковочных материалов составил до 54 процентов, в то время как наблюдается тенденция роста объема продаж упакованной продукции, что особенно актуально на фоне соблюдения правил безопасности при COIVD-19, - сообщили «Комсомолке» в компании «Мир хлеба».

Также свою лепту внесло и подорожание бензина, дизтоплива и прочих горюче-смазочных материалов. Оно составило больше 10 процентов.