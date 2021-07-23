На Старобешевской ТЭС отремонтировали пятый энергоблок

Ремонтные работы провели в кратчайшие сроки - с 5 июня по 22 июля. Фото: ГУП ДНР «Энергия Донбасса»

На пятом энергоблоке Старобешевской теплоэлектростанции специалисты завершили ремонт. Блок успешно прошел испытания и запущен в работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что ремонтники разобрали турбогенератор и капитально отреставрировали ротор, заменив подбандажную изоляцию, токоподводящую шину, токоподводящие винты и болты.

- Работники ТЭС устранили утечку водорода в конденсат охлаждения обмотки статора и произвели сборку турбогенератора с дальнейшим испытанием на оборотах, - сообщают в Минуглеэнерго ДНР.

Были также отремонтированы подшипники, электрооборудование, двигатели, распределительное устройство и силовые трансформаторы. Кроме того, выполнена опрессовка вакуумной системы с устранением дефектов по регенерации турбины.

Ремонтные работы провели в кратчайшие сроки - с 5 июня по 22 июля.

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