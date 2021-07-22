После семи лет простоя заработал энергомеханический завод в Зугрэсе

Месячный объем производства двух печей – 1 000 тонн. Из тонны шлакового породного отвала получается 60 % переработанной продукции, то есть 600 килограммов чугуна чушкового. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня, 22 июля, посетил энергомеханический завод в Зугрэсе, который простаивал семь лет из-за повреждений, полученных в ходе боевых действий.

Уточняется, что из 24 цехов на предприятии сейчас работает только один литейный для переработки шлаков и чугуна чушкового. Там в апреле и июле установили две дуговые сталеплавильные печи. Они также не использовались с 2014 года.

— По сути, предприятие, которое семь лет простаивало, запустилось, причем с определенными перспективами. В плане сырья – сырье находится здесь. Это шлаковые отвалы в достаточно серьезных объемах – десятки миллионов тонн, скопившиеся на территории как Донецкой, так и Луганской Народных Республик. Их можно переработать практически по безотходной технологии, — отметил Денис Пушилин.

Благодаря заводу Зугрэсу ДНР сможет получать чугун и шлак для продажи. Чугун востребован на внешних рынках. Его партии можно отправлять не только за пределы Донбасса, но даже России. Что касаемо шлака, то ему также есть применение, но уже в строительной отрасли.

Запуск завода также обозначает появление новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работают две смены, но в ближайших планах стоит привлечь больше людей для организации еще пары групп сотрудников.

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