Погода в Донецке: 24 июля ожидается солнечный и жаркий день

Облака, появившиеся в обед, продержатся недолго и рассеются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В субботу в столице Донецкой Народной Республики ожидается жаркий и солнечный день. Облака, появившиеся в обед, продержатся недолго и рассеются. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температура за окном составит +14…+22 градуса тепла, днем воздух прогреется до максимальных +26 градусов по Цельсию.

Ветер северный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной Ольги, а также великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе называли этот день «Ефимья-стожарница», поскольку устанавливалась очень жаркая погода. Часто в это время бывают грозы. А еще начинает обильно выпадать роса. Издавна конец июля считался росистой порой, но следует помнить, что роса вредит помидорам. Предки заметили, что если в этот день стоит солнечная погода, то урожай должен быть хорошим.

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